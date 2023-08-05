В Москву пришла африканская жара

Осадков не ожидается

Россиян сегодня предупредили о магнитной буре. Метеозависимым людям рекомендуют пить больше воды, проводить время на свежем воздухе, но избегать прямых солнечных лучей. Особенно активными они будут в эти выходные в Москве - в столице воздух прогреется до плюс 32-х градусов.

Нынешнее лето жарой москвичей не радовало. Последний раз такое было аж в 2015 году, когда столбик термометра за три месяца ни разу не перешагнул отметку в 30 градусов. И вот, когда все уже окончательно отчаялись, столицу накрыл тропический зной. В городе - оранжевый уровень погодной опасности, сообщает "ТВ Центр".

Столичная погода продолжает играть на контрастах. После затяжных ливней - африканская жара. Воскресенье и понедельник станут самыми горячими днями этого сезона – плюс 34 градуса.

Солнечные ванны - это хорошо, но в дни повышенного ультрафиолетового излучения принимать их рекомендуется дозированно. И, желательно, поблизости от водоёма. Столичные бассейны в эти дни пользуются особой популярностью и среди любителей активного отдыха и среди любителей полежать на шезлонге.

Никаких осадков в ближайшие дни синоптики не прогнозируют. Погоду обещают сухую и солнечную. Винить в таком африканском привете стоит, как ни парадоксально, скандинавский циклон. Он ответственен за то, что столицу накрыли тёплые воздушные массы. И покидать регион пока не намерен, сильная жара продлится как минимум до вторника.

Синоптики предупреждают: греться на солнышке и изнывать от жары москвичам предстоит недолго. В середине следующей недели в столице станет существенно свежее - столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов. К следующим же выходным в Москву вернётся привычная для этого лета прохладная погода.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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