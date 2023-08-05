Шойгу обсудил с Мантуровым выполнение гособоронзаказа

Министр регулярно посещает оборонные предприятия

Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание в штабе объединённой группировки российских войск. Тема повестки - выполнение гособоронзаказа, сообщает военное ведомство.

В прошлом месяце глава Минобороны проверял выполнение гособоронзаказа на предприятиях Татарстана. Шойгу посетил завод "Ремдизель", который ремонтирует, модернизирует и устанавливает вооружения и военную технику. Министр побывал также на автозаводе КамАЗ и на Казанском вертолётном заводе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"