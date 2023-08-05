Российских детей выселили из отеля в Турции

Они были вынуждены ночевать на улице

Скандальная история из Турции - там более полусотни российских детей выселили из отеля посреди ночи. Дети были вынуждены спать кто на лавочке, а кто прямо земле. В отеле заявили: организатор отдыха не оплатил дальнейшее проживание.

По словам родителей, им не предоставили ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни других документов, которые подтверждают организацию отдыха. Как выяснилось, договоры заключались не с туроператором, а с индивидуальным предпринимателем.

После вмешательства нашего генконсульства и контролирующих организаций, детей заселили в другой отель. Сегодня они вылетают на родину, сообщает "ТВ Центр".

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