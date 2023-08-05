Она открывается сегодня

Сегодня в Саудовской Аравии стартует конференция по ситуации вокруг Украины. На консультациях, которые продлятся два дня, соберутся делегации более сорока государств. Однако России в списке участников нет. Что неудивительно. Ведь, как отметили в нашем МИДе, план Киева, который собираются обсуждать на встрече, далёк от мира.

Среди гостей конференции нет глав государств. Известно, что делегацию США возглавит помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, будут представители Китая, Индии, Бразилии. Очередным постановочным форумом назвали встречу в нашем МИДе. По словам Сергея Лаврова, это делается для того, чтобы как можно больше стран втянуть в обсуждение так называемой "формулы Зеленского", которая к миру не имеет никакого отношения.

"Урегулировать ситуацию на земле и закреплять её на политическом уровне без участия России абсурдно, это нонсенс. Я думаю, что это все понимают. Другое дело, что обсуждать ситуацию, которая была спровоцирована не Россией, а Западом, здесь, конечно, полное поле для творчества", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Перед самым началом конференции Киев ещё раз подтвердил, что режим Зеленского не случайно обвиняют в проявлении нацизма и расизма. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью заявил: он считает россиян азиатами. А представители этого континента, по словам чиновника, лишены человечности, сообщает "ТВ Центр".

Вот только с западной цивилизацией, к которой себя причисляют сторонники режима Зеленского, Украину разделяет языковой барьер. Издание Politico пишет, что обучение пилотов управлять истребителями F-16 тормозит плохое знание английского. Только восемь лётчиков могут хотя бы сносно понимать натовских инструкторов. А другим, перед тем как сесть за штурвал, необходимо проштудировать язык Шекспира.

Разговорный английский вскоре может оказаться единственным приобретением пилотов украинских ВВС. По данным CNN, больше половины американцев выступают против любой помощи киевскому режиму. Что за этим последует – предположил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Получилось! Американское общественное мнение меняется! CNN сегодня публикует данные опроса: 55% американцев сейчас против любой дополнительной помощи режиму Зеленского. Отныне большинство! Соединенные Штаты вот-вот отпустят своих марионеток?!

Но совсем избавиться от них вряд ли получится. Переждать конфликт подальше от родины - такое решение приняли большинство украинских дипломатов. 60% сотрудников не вернулись в Киев из зарубежных командировок.

Егор Киселёв, «ТВ Центр»

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