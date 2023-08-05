Собянин: В Москве открылись ещё семь обновлённых поликлиник

Они реконструированы по новому единому стандарту

В Москве после реконструкции открылись ещё семь поликлиник. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Одна из них – детская поликлиника в Раменках. В ней медицинскую помощь получают около 14 тысяч человек. Здание во время реконструкции практически полностью перестроили: появился новый фасад, проведена замена инженерных коммуникаций.

Также на этой неделе открыты ещё шесть реконструированных поликлиник в Таганском районе, Фили-Давыдково, Ломоносовском, Марьиной Роще, Дорогомилово и Ясенево. По новому московскому стандарту в каждой поликлинике теперь удобное расположение кабинетов врачей, комфортные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для медиков, отметил мэр.

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