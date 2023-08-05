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В море около Севастополя обнаружен беспилотник

12:34
  • суббота
  • 05 августа 2023

Вводятся ограничения движения яликов из Балаклавы

В севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В связи с этим вводятся ограничения движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Развожаев призвал граждан не эвакуироваться с пляжей, так как ситуация находится полностью под контролем флота.

Этой ночью морской дрон атаковал российский танкер, стоявший в Керченском проливе недалеко от Крымского моста. Экипаж судна не пострадал, но кораблю требуется ремонт – он не может идти своим ходом.

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