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Медведев жёстко ответил Киеву на удар по российскому танкеру

14:02
  • суббота
  • 05 августа 2023

Политик предупредил киевский режим

Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на ночную атаку в Керченском проливе.

"Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить её на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками", - написал зампред Совбеза России к себя в Telegram-канале.

Этой ночью морской беспилотник атаковал российский танкер, стоявший в Керченском проливе недалеко от Крымского моста. Экипаж судна не пострадал, но кораблю требуется ремонт – он не может идти своим ходом.

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
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