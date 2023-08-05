Медведев жёстко ответил Киеву на удар по российскому танкеру

Политик предупредил киевский режим

Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на ночную атаку в Керченском проливе.

"Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить её на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками", - написал зампред Совбеза России к себя в Telegram-канале.

Этой ночью морской беспилотник атаковал российский танкер, стоявший в Керченском проливе недалеко от Крымского моста. Экипаж судна не пострадал, но кораблю требуется ремонт – он не может идти своим ходом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"