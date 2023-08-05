В Москве заложили первый камень храма в честь Фёдора Ушакова

5 августа - день памяти адмирала

В Москве состоялась закладка и освещение первого камня храма в честь святого праведного воина Фёдора Ушакова. Мероприятие провели сегодня не случайно - именно 5 августа в России отмечают день памяти знаменитого адмирала, сообщает "ТВ Центр".

Будущий храм расположится на территории духовно-исторического комплекса. Это масштабный проект РПЦ, который реализуют при участии меценатов. Там также создадут крупный мультимедийный центр, где будут проводить выставки, лекции и семинары.

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