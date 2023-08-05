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В московском метро начали раздавать воду из-за сильной жары

19:19
  • суббота
  • 05 августа 2023

В столице очень жарко

В московском метро, на автовокзалах и автостанциях волонтёры начали раздавать пассажирам питьевую воду. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В столице установилась жаркая погода. Синоптики не прогнозируют осадки в ближайшие три дня, а температура поднимется до плюс 32 градусов.

Воду раздают, в частности, на станциях Филёвской линии метро, на автовокзалах "Саларьево", "Северные ворота", "Центральный", "Южные ворота", "Варшавская", "Орехово", на трамвайных остановках около станций метро "ВДНХ", "Бауманская", "Авиамоторная", "Новокузнецкая" и "Коломенская".

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