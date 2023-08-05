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Российские военные освободили Новосёловское в ЛНР

16:13
  • суббота
  • 05 августа 2023

В ДНР отбиты атаки противника

Российская армия освободила на купянском направлении населённый пункт Новосёловское в ЛНР. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Штурмовыми отрядами в процессе наступления улучшено положение по переднему краю фронта.

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В ДНР наши военные отбили десять атак противника. Потери ВСУ здесь превысили 200 человек. Также подбиты четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также противотанковая пушка "Рапира".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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