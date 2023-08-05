Собянин: На ВДНХ отреставрировано 14 исторических фонтанов

Им вернули исторический облик

На ВДНХ отреставрировали главные символы выставки - 14 фонтанов Центральной аллеи и объекты культурного наследия "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что фонтанам вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы. Заботу об объектах культурного наследия Собянин назвал одним из важнейших направлений работы служб городского хозяйства.

Глава города напомнил, что Москва – один из мировых лидеров в области сохранения объектов культурного наследия. Помимо фонтанов на ВДНХ, с 2012 года в Москве были капитально отремонтированы десять пешеходных и автомобильных мостов на Москве-реке. В их числе исторические Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

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