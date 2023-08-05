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Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона около Севастополя

15:31
  • суббота
  • 05 августа 2023

Все ограничения на движения судов сняты

Обнаруженный утром 5 августа морской дрон был уничтожен на большом удалении от Севастополя. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все ограничения на движение водного транспорта сняты.

В море около Севастополя обнаружен беспилотник
Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике

Ранее Развожаев сообщил, что в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник, из-за чего пришлось ввести временные ограничения движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

Этой ночью морской дрон атаковал российский танкер, стоявший в Керченском проливе недалеко от Крымского моста. Экипаж судна не пострадал, но кораблю требуется ремонт – он не может идти своим ходом.

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