Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона около Севастополя

Все ограничения на движения судов сняты

Обнаруженный утром 5 августа морской дрон был уничтожен на большом удалении от Севастополя. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все ограничения на движение водного транспорта сняты.

Ранее Развожаев сообщил, что в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник, из-за чего пришлось ввести временные ограничения движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

Этой ночью морской дрон атаковал российский танкер, стоявший в Керченском проливе недалеко от Крымского моста. Экипаж судна не пострадал, но кораблю требуется ремонт – он не может идти своим ходом.

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