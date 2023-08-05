Киев опустился до угроз уничтожения гражданских судов России

В ночь на 5 августа атакован российский танкер

Украинские власти подтвердили, что выпустили предупреждение о военной угрозе в акватории шести черноморских портов России. Речь идёт об Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и Тамани. В числе этих портов – сугубо гражданские, которые используются торговыми судами.

Ранее сегодня такое предупреждение распространило украинское учреждение "Госгидрография". Предупреждение объявлено с 4 августа до последующей отмены, сообщает ТАСС.

Этой ночью морской беспилотник атаковал российский танкер, стоявший в Керченском проливе недалеко от Крымского моста. Экипаж судна не пострадал, но кораблю требуется ремонт – он не может идти своим ходом.

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