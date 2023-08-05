Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Центральном округе Москвы

Расселение идёт полным ходом

Новое жильë по программе реновации получат более 4,7 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр отметил, что почти все уже заключили с городом договоры.

В центре столицы уже расселены 30 старых домов. Их жители получили современные квартиры в новостройки с развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью.

Собянин рассказал, что жителей старого дома на Бакунинской улице переселили в рекордные сроки. Сейчас идёт расселение дома на Доброслободской улице.

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