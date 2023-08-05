Путин поздравил прославленного лётчика Кульпова со столетием

Президент назвал жизнь Кульпова настоящим образцом преданного служения Родине

Владимир Путин поздравил знаменитого лётчика Николая Кульпова со столетним юбилеем. Текст телеграммы президента опубликован на сайте Кремля.

Глава государства пожелал ветерану здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего. Он отметил его исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа.

Жизнь Кульпова президент назвал настоящим образцом преданного служения Родине. "В годы Великой Отечественной войны вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались "крылом к крылу" с французскими летчиками авиаполка "Нормандия - Неман". Довелось вам воевать и в небе над Кореей", - отметил Путин.

В одном из своих интервью Кульпов сказал, что одна из причин его долголетия - природные, наследственные данные и то, что он никогда не курил, а также с детства много трудился физически и занимался спортом.

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