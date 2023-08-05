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Путин поздравил прославленного лётчика Кульпова со столетием

17:11
  • суббота
  • 05 августа 2023

Президент назвал жизнь Кульпова настоящим образцом преданного служения Родине

Владимир Путин поздравил знаменитого лётчика Николая Кульпова со столетним юбилеем. Текст телеграммы президента опубликован на сайте Кремля.

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Глава государства пожелал ветерану здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего. Он отметил его исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа.

Жизнь Кульпова президент назвал настоящим образцом преданного служения Родине. "В годы Великой Отечественной войны вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались "крылом к крылу" с французскими летчиками авиаполка "Нормандия - Неман". Довелось вам воевать и в небе над Кореей", - отметил Путин.

В одном из своих интервью Кульпов сказал, что одна из причин его долголетия - природные, наследственные данные и то, что он никогда не курил, а также с детства много трудился физически и занимался спортом.

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