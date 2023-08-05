Собянин рассказал, каким будет спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках

Строительство завершается

Скоро в Москве появится ещё одно комфортное место для профессиональных занятий волейболом и проведения спортивных состязаний. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках готов на 90%. Для тренировок в нём оборудуют зал, который можно разделить на три отдельные площадки или трансформировать в одну с вместительными трибунами.

В "Нике" будет также бассейн большой тренажёрный зал. Основные работы закончатся в сентябре 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"