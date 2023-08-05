Экипаж танка "Алёша" представлен к высшим наградам России

Это - настоящие герои

Экипаж танка "Алеша", отразивший атаку превосходящих сил противника на запорожском направлении, представлен министром обороны к присвоению звания Героев России.

Во время боя экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел. Водитель-механик получил ранение. Расим оказал ему первую помощь и, передав раненого товарища медикам, взял на себя управление боевой машиной. А место командира танка занял лейтенант Александр Леваков.

Экипаж выдвинулся в помощь мотострелковому полку. Обнаружив колонну бронетехники противника, танкисты незамедлительно вступили в бой. Это стало полной неожиданностью для ВСУ. Метким огнём наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два танка и шесть бронетранспортёров вместе с десантом, сообщает "ТВ Центр".

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