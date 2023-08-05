Экипаж Су-30 подняли по тревоге из-за американского беспилотника

Дрон развернулся и улетел в обратную сторону
Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного беспилотника над Чёрным морем. Это был американский MQ-9A Ripper, сообщили в Национальном центре управления обороной.
При приближении российского самолёта оператор дрона развернул его в обратную сторону.
Ранее сообщалось о возросшей активности американских БПЛА над акваторией Чёрного моря. Военные эксперты утверждают, что с их помощью собирается информация для нанесения ударов по российским военным объектам.
В ночь на 5 августа морской дрон атаковал российский танкер, стоявший в Керченском проливе недалеко от Крымского моста. Экипаж судна не пострадал, но кораблю требуется ремонт – он не может идти своим ходом.