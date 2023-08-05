На горное село в Дагестане сошёл сель

Размыло единственную автодорогу

В результате удара стихии пострадало горное селение Алчуб Чародинского района. Потоки грязи и камней уничтожили всё на своём пути. По меньшей мере 20 домохозяйств оказались затоплены, единственную дорогу, связывающую поселение с трассой, размыло.

Разрушен также автомобильный мост, из-за чего порядка 30 человек не могут вернуться в свои дома. Сель спровоцировали сильные дожди, которые накануне обрушились на регион, сообщает "ТВ Центр".

Затяжные ливни и в Приморье. В результате сразу два села оказались отрезаны от транспортного сообщения. Затоплены больше 100 участков. Ушли под воду и улицы Новосибирска - там бушуют сильные грозы.

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