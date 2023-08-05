Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье: кадры с места ДТП

Артистка получила черепно-мозговую травму

Советская и российская певица и актриса Лада Дэнс попала в крупное ДТП с участием трех машин на трассе М-2 "Крым" около Подольска.

По данным Телеграм-канала Mash, артистка, находившаяся в момент аварии в такси, получила черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

Прибывшие на место происшествия медики перенесли Ладу Дэнс в карету скорой помощи на каталке – певица не могла передвигаться самостоятельно.

Как рассказал KP.RU директор артистки Сергей Пудовкин, пока нет точной информации о ее состоянии. "Работают реанимационные службы. Все было оперативно организовано. Надеемся на лучшее, мероприятие перенесли", - сказал он.

Между тем в распоряжении ТВЦ.Ru появились фотографии с места ДТП. Автомобиль, в котором находилась Лада Дэнс, вылетел на газон.

Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова) родилась в Калининграде. Она известна по хитам "Девочка-ночь", "Жить нужно в кайф" и многим другим.

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