ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье: кадры с места ДТП

20:42
  • суббота
  • 05 августа 2023

Артистка получила черепно-мозговую травму

Советская и российская певица и актриса Лада Дэнс попала в крупное ДТП с участием трех машин на трассе М-2 "Крым" около Подольска.

По данным Телеграм-канала Mash, артистка, находившаяся в момент аварии в такси, получила черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

Прибывшие на место происшествия медики перенесли Ладу Дэнс в карету скорой помощи на каталке – певица не могла передвигаться самостоятельно.

Как рассказал KP.RU директор артистки Сергей Пудовкин, пока нет точной информации о ее состоянии. "Работают реанимационные службы. Все было оперативно организовано. Надеемся на лучшее, мероприятие перенесли", - сказал он.

Между тем в распоряжении ТВЦ.Ru появились фотографии с места ДТП. Автомобиль, в котором находилась Лада Дэнс, вылетел на газон.

Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова) родилась в Калининграде. Она известна по хитам "Девочка-ночь", "Жить нужно в кайф" и многим другим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место ДТП
Место ДТП
Место ДТП
Место ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.