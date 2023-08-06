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Путин поздравил железнодорожников с праздником

10:20
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Он отмечается в первое воскресенье августа

Сегодня в России отмечают День железнодорожника.  В этой отрасли трудятся более миллиона человек. Машинисты поездов, кондукторы, начальники вокзалов, проводники - представители около полутора тысяч профессий  вкладывают свой  труд, чтобы сделать жизнь россиян лучше и мобильнее. 

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Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с праздником и поблагодарил за преданность профессии, крайне важной для государства. Президент отметил роль железных дорог в реализации сегодняшних масштабных проектов и планов, сообщает "ТВ Центр".

"При вашем активном участии идёт системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог, в том числе на таких важных, перспективных направлениях, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азовско-Черноморского и Каспийского бассейнов. Это и восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе", - отметил президент.

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