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Остановил продвижение противника: названы имена новых героев СВО

10:56
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Военные сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих. Старший сержант Александр Самарин зачастую под ударами противника обеспечивает постановку маскирующих аэрозольных завес на открытых участках маршрутов выдвижения и развёртывания наших подразделений, а также умело скрывает наиболее важные тыловые объекты.
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Недавно Александр обнаружил опорник радикалов рядом с населённым пунктом и открыл огонь по боевикам, отвлекая неприятеля. Это позволило нашей группе взять позиции националистов без потерь, сообщает "ТВ Центр".

Командир сапёрного взвода лейтенант Артём Морозов с подчинёнными оперативно произвел минирование опасных участков. Установленные поля и заграждения смогли остановить продвижение неонацистов, пытавшихся атаковать наши позиции. Потеряв часть бронетехники и живой силы, враг отступил.

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