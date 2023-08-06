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В Израиле снова проходят митинги против судебной реформы

11:11
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Они начались в январе

Массовые митинги против судебной реформы снова прошли в Израиле. В Тель-Авиве в них приняли участие около ста тысяч человек. Собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги и пели патриотические песни.

Это уже 31-ая акция с начала января, именно тогда кабинет Нетаньяху объявил о грядущих переменах. Нынешняя манифестация прошла несмотря на усиленные меры безопасности, предпринятые в городе.

Накануне в Тель-Авиве был застрелен полицейский. Огонь по стражам порядка открыл палестинец, его остановил патруль для проверки документов. Нападавший ликвидирован, но одного из правоохранителей медикам спасти не удалось, сообщает "ТВ Центр".

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