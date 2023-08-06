В эквадорской тюрьме нашли тайник с оружием и ферму с утками

А также бассейн с рыбой

Настоящее подпольное государство обнаружили во время рейда силовики в самой суровой тюрьме Эквадора - Гуаякилео. Там содержатся опасные преступники.

Увиденное за колючей проволокой, поразило даже повидавших виды сотрудников. На площади, где расположены 12 бараков, заключёнными было обустроено целое подсобное хозяйство: ферма с курами и утками, бассейн с рыбой. И все это под охраной 15 сторожевых собак, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, в тайниках нашли огромное количество оружия и боеприпасов - пистолеты, винтовки, гранаты, взрывчатку, а также крупные суммы денег и партию наркотиков. Всё для жизни, которую вели наркобароны на свободе.

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