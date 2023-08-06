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В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили трезубец

10:09
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Герб СССР демонтировали неделю назад

В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец. До этого на щите, который держит женщина, был советский герб, сообщает РИА Новости Крым. Замена герба СССР на украинский стало продолжением политики десоветизации, которую проводит Киев.
В Киеве начали снимать герб СССР с монумента "Родина-мать"

Известно, что сам памятник скоро переименуют в "Украину-мать". Монумент был открыт в 1981 году, его создал знаменитый скульптор Евгений Вучетич.

На момент открытия киевская "Родина-мать" была самым высоким памятником в Европе – его высота достигает 102 метров. В одной руке женщина держит меч, в другой - щит с изображением герба СССР.

Заменить герб на трезубец хотели ещё в 2015 году, но из-за нехватки финансирования работы неоднократно откладывали.

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