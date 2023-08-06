В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили трезубец

Герб СССР демонтировали неделю назад

В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец. До этого на щите, который держит женщина, был советский герб, сообщает РИА Новости Крым. Замена герба СССР на украинский стало продолжением политики десоветизации, которую проводит Киев.

Известно, что сам памятник скоро переименуют в "Украину-мать". Монумент был открыт в 1981 году, его создал знаменитый скульптор Евгений Вучетич.

На момент открытия киевская "Родина-мать" была самым высоким памятником в Европе – его высота достигает 102 метров. В одной руке женщина держит меч, в другой - щит с изображением герба СССР.

Заменить герб на трезубец хотели ещё в 2015 году, но из-за нехватки финансирования работы неоднократно откладывали.

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