Собянин: Бесплатный интернет работает во всех вагонах метро, на МЦК и МЦД

Сеть постоянно развивается

На Большой кольцевой линии московского метро качество мобильной связи - одно из лучших в мире. Об этом рассказал сегодня в социальной сети Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас строящиеся станции начинают оснащать необходимым оборудованием примерно за полгода до запуска движения. Для удобства пассажиров постоянно развивают мобильную связь и сеть бесплатного интернета, а также полезные сервисы.

В вагонах подземки, МЦК и МЦД работает Wi-Fi, а приложение "Метро Москвы" позволяет быстрее сориентироваться и построить маршрут. Также в нём можно купить билеты на все виды городского транспорта, сообщает "ТВ Центр".

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