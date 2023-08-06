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Собянин: Новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим инфекционным стационаром России

13:28
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Его оснастят современным оборудованием

В Москве завершается строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что комплекс станет лучшим профильным стационаром России, он будет оснащён современным лабораторным оборудованием. Здесь можно будет пройти диагностику и лечение инфекционных заболеваний.

Комплекс состоит из трёх корпусов, соединëнных надземными переходами и с общей подземной частью. Его строительство завершится в следующем месяце.

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