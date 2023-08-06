Сегодня - 78 годовщина страшной бомбардировки

Двойные стандарты в мировом масштабе. В годовщину бомбардировки Хиросимы генеральный секретарь ООН и политики в Токио сделали вид, что забыли, кто именно сбросил ядерную бомбу на японский город. Упоминание Соединённых Штатов Америки так и не прозвучало, зато главной угрозой миру на планете назвали Россию.

Каждый удар в колокол отсчитывает секунды до ядерного взрыва. Ровно в 8:15 по местному времени 78 лет назад США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Тогда погибли до 100 тысяч человек. В общей сложности, жертвами той операции стали 140 тысяч японцев.

Впрочем, даже в траурный день, разделивший жизнь страны на "до" и "после", верх над исторической справедливостью вновь берут двойные стандарты политики. И об ужасном поступке Америки не звучит ни слова. Лишь упрёки в адрес России.

Премьер Японии Фумио Кисида, к которому пережившие атомную бомбардировку обратились с просьбой подписать договор о запрете ядерного оружия, вновь отделался лишь отговорками. При этом Вашингтон извинения не принёс до сих пор. Со сцены зачитали письмо генсека ООН. Антонио Гутерриш тоже не осмелился назвать имя виновника тысяч смертей, сообщает "ТВ Центр".

Европейский союз все крепче затягивает удавку на шее своих сателлитов, пытаясь переписать исторические факты. Польша, которая до сих пор не получила извинений от Украины за Волынскую резню, начала показывать зубы. Впрочем, в Киеве упорно продолжают отрицать, что отношения с Варшавой испортились.

Киевские политики, находясь под зонтиком США, стараются убедить всех вокруг, что большинство стран их поддерживает. Как очередное доказательство - саммит в Саудовской Аравии с участием представителей 40 стран. Сегодня пришли сообщения, что о чём-то даже удалось договориться на встрече в Джидде. И тут же советник президента Бразилии заявил, что не видит смысла вести переговоры без участия Москвы.

Саммит становится разочарованием для Украины, пишет местная пресса. По итогам встречи не будет ни итогового заявления, ни совместной декларации. По сути, этот форум превратился в капустник с опытным тамадой, рассказывающим о своих так называемых "10 пунктах мира".

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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