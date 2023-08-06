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В Москву прилетели дети, выселенные из турецкого отеля

14:01
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Организатор тура не оплатил проживание

Российские дети, которых выселили из турецкого отеля по вине организатора отдыха, вернулись домой. Этой ночью их встретили в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Часть ребят по согласованию с родителями осталась на курорте, чтобы продолжить отдых, но уже с другим туроператором. Такая поездка в летний лагерь запомнится им надолго. Организатор тура не оплатил проживание в отеле.

Сотрудники разбудили детей прямо посреди ночи и заставили покинуть гостиницу. Школьники были вынуждены спать на улице. Теперь родители планируют добиться справедливости через суд, сообщает "ТВ Центр".

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