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Аэропорт "Внуково" временно закрыли

11:51
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Введён план "Ковёр"

В московском аэропорту "Внуково" введён временный запрет на вылет и прилёт самолётов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ограничения введены по независящим от аэропорта причинам. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие столичные аэропорты.

Telegram-каналы сообщают, что во "Внуково" введён план "Ковёр". Его задействуют при обнаружении в воздушном пространстве посторонних летательных аппаратов.

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