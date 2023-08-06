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Собянин: На подлёте к Москве уничтожен беспилотник

11:57
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Попытка прорыва была в районе аэропорта "Внуково"

Утром 6 августа на подлёте к Москве была попытка прорыва беспилотника. Дрон уничтожен средствами ПВО, сообщил в соцсети Сергей Собянин.

"Военные молодцы", - написал мэр.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту "Внуково" введён временный запрет на вылет и прилёт самолётов. Ограничения введены по независящим от аэропорта причинам.

Telegram-каналы сообщают, что во "Внуково" введён план "Ковёр". Его задействуют при обнаружении в воздушном пространстве посторонних летательных аппаратов.

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