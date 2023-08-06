Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотника в Подмосковье

Его сбили силы ПВО

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Подмосковья, сообщили в Минобороны.

Украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы сообщил, что утром 6 августа на подлёте к городу пресечена попытка прорыва беспилотника. Дрон уничтожен средствами ПВО.

До этого в московском аэропорту "Внуково" был введён временный запрет на вылет и прилёт самолётов. Ограничения введены по независящим от аэропорта причинам.

Telegram-каналы сообщают, что во "Внуково" введён план "Ковёр". Его задействуют при обнаружении в воздушном пространстве посторонних летательных аппаратов.

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