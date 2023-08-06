Россия нанесла высокоточные удары по авиабазам ВСУ

Все цели поражены

Российские войска минувшей ночью нанесли мощный удар высокоточным оружием по авиационным базам ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Все объекты в Хмельницкой и Ровенской областях поражены, цель удара достигнута, отметили в военном ведомстве.

Также нашими военными успешно отражены попытки наступательных действий противника на пяти направлениях.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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