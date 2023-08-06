Приморье приходит в себя после сильных ливней

Нарушено транспортное сообщение

В Приморье ликвидируют последствия мощных ливней. Под воду ушли дороги, несколько населённых пунктов остались без транспортного сообщения.

Спасатели организуют переправы. Дорожные бригады делают всё, чтобы восстановить проезд по трассам. В некоторых сёлах - воды по колено, жители вынуждены переходить улицы вброд. Потоплено более сотни дворов.

Прогнозы синоптиков неутешительны: неделя начнётся с сильных дождей. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает "ТВ Центр".

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