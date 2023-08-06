Появились данные о состоянии Лады Дэнс после ДТП

Певицу перевели в частную клинику

Попавшая в аварию певица Лада Дэнс переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Накануне её доставили в госпиталь имени Бурденко.

Директор артистки Сергей Пудовкин сообщил ТАСС, что она находится в сознании. У певицы множественные травмы и многочисленные ушибы.

Вечером 5 августа автомобиль, в котором Лада Дэнс ехала в качестве пассажира, попал в ДТП в Подмосковье. Прибывшие на место происшествия медики перенесли певицу в машину скорой помощи на каталке.

Ладе Дэнс 56 лет. Она родилась в Калининграде, популярность пришла к ней в 90-е годы. Известна по хитам "Девочка-ночь", "Жить нужно в кайф" и многим другим.

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