ВСУ атаковали автомобильный мост в Геническе

Ранен мирный житель

ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с Херсонской областью. Повреждена автомобильная часть моста, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

После обстрела был закрыто один из пунктов пропуска на административной границе Крыма с Херсонской областью. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

В свою очередь, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты средствами ПВО. Чонгарский мост получил три пробоины, его несущие конструкции не повреждены.

Во время обстрела ранен мирный житель, также перебит проходивший рядом с мостом газопровод. В посёлке Чонгар зафиксировано попадание в здание школы.

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