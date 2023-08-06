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ВСУ атаковали автомобильный мост в Геническе

16:33
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Ранен мирный житель

ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с Херсонской областью. Повреждена автомобильная часть моста, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

После обстрела был закрыто один из пунктов пропуска на административной границе Крыма с Херсонской областью. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

В свою очередь, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты средствами ПВО. Чонгарский мост получил три пробоины, его несущие конструкции не повреждены.

Во время обстрела ранен мирный житель, также перебит проходивший рядом с мостом газопровод. В посёлке Чонгар зафиксировано попадание в здание школы.

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