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В Забайкалье после конфликта в кафе избили участника спецоперации

17:41
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Губернатор взял расследование на контроль

В Забайкалье участника военной операции избили после конфликта в кафе. На двух мужчин, получивших ранения в зоне СВО, напала пьяная компания.

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что ситуация на контроле краевых властей и Москвы. Силовики проводят необходимые следственные действия и допросы. Все виновные будут привлечены к ответственности, пообещал Осипов.

Инцидент произошел в селе Нерчинский Завод. Участники конфликта не только избили одного из мужчин, но и повредили его машину.

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