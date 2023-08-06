Кремль дал пояснения о контроле над новыми территориями

Заявление сделал Дмитрий Песков

В Кремле ответили на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет контролировать регионы, которые записаны в Конституции страны.

"Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", - сказал представитель Кремля в интервью The New York Times.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре прошлого года. Подавляющее большинство жителей этих регионов высказались во время плебисцита за вхождение их в состав России.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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