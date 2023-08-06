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Медведев оценил возможность переговоров с Украиной

19:45
  • воскресенье
  • 06 августа 2023

Политик считает, что противник должен сам приползти на коленях

Переговоры с Киевом пока не нужны, противник должен приползти на коленях с мольбой о пощаде. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Медведев объяснил, чем грозит отказ Киева от переговоров с Москвой

Так политик прокомментировал проходящие в эти выходные в Джидде консультации по Украине, на которые не пригласили представителей России. По словам Медведева, осуждать стремление завершить конфликт сложно. Кроме того, невозможно диспутировать по поводу отсылок к Уставу ООН, учитывая, что помимо положений о суверенитете государства там также сказано о праве наций на самоопределение.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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