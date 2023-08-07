Российские "Грады" уничтожили минометные позиции и опорник ВСУ

С помощью беспилотников фиксируется поражение цели

Российские расчёты РСЗО "Град" Центрального военного округа уничтожили миномётные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Видео их боевого применения показало наше оборонное ведомство.

Реактивные снаряды калибра 122 миллиметра огненным дождём накрыли подразделения ВСУ на дистанции около 10 километров. Точно определить координаты противника в лесополосе помогла воздушная разведка, с помощью беспилотников также корректируют огонь и фиксируют поражение цели.

После выполнения боевой задачи расчёты совершают противоогневой манёвр и уходят в укрытие.

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