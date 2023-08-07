ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские "Грады" уничтожили минометные позиции и опорник ВСУ

08:32
  • понедельник
  • 07 августа 2023

С помощью беспилотников фиксируется поражение цели

Российские расчёты РСЗО "Град" Центрального военного округа уничтожили миномётные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Видео их боевого применения показало наше оборонное ведомство.
Минобороны показало кадры работы военной техники в зоне СВО

Реактивные снаряды калибра 122 миллиметра огненным дождём накрыли подразделения ВСУ на дистанции около 10 километров. Точно определить координаты противника в лесополосе помогла воздушная разведка, с помощью беспилотников также корректируют огонь и фиксируют поражение цели.

После выполнения боевой задачи расчёты совершают противоогневой манёвр и уходят в укрытие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.