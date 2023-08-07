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Сорвана попытка контрнаступления: представлены новые герои СВО

08:36
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Бойцы проявили мужество

Информация о профессионализме и мужестве наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

Ефрейтор Данил Быструшкин, несмотря на плотный огонь с позиций украинских военных, смог занять стратегически важную возвышенность. Данил безошибочно определил координаты артиллерийских расчетов ВСУ и передал их командованию. Мощными ударам наших артиллеристов позиции неонацистов были уничтожены, очередная попытка контрнаступления сорвана.

Старший сержант Алексей Голдобин во время обследования одного из освобожденных населенных пунктов обнаружил здание с огромным количеством взрывных устройств, оставленных украинскими военными. Оценив их количество и тип, Алексей решил не подвергать подчиненных чрезмерной опасности, приказал им покинуть объект и самостоятельно его разминировал.

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