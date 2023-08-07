FT: сократившие бизнес в России компании из Европы потеряли €100 млрд

В списке наиболее пострадавших - нефтегазовые концерны

Антироссийские санкции - дело дорогое. Британская газета Financial Times оценила потери европейских компаний, которые сократили бизнес или полностью покинули рынок нашей страны, в 100 миллиардов евро.

Эту колоссальную сумму журналисты насчитали, изучив отчётность 176 компаний. Самые крупные убытки понесли нефтегазовые концерны - более 40 миллиардов в европейской валюте, сообщает "ТВ Центр".

Следом за ними в списке наиболее пострадавших - промышленные корпорации, в том числе из сектора автомобилестроения и финансовые компании.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"