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FT: сократившие бизнес в России компании из Европы потеряли €100 млрд

08:56
  • понедельник
  • 07 августа 2023

В списке наиболее пострадавших - нефтегазовые концерны

Антироссийские санкции - дело дорогое. Британская газета Financial Times оценила потери европейских компаний, которые сократили бизнес или полностью покинули рынок нашей страны, в 100 миллиардов евро.
The Guardian: антироссийские санкции загнали Запад в ловушку

Эту колоссальную сумму журналисты насчитали, изучив отчётность 176 компаний. Самые крупные убытки понесли нефтегазовые концерны - более 40 миллиардов в европейской валюте, сообщает "ТВ Центр".

Следом за ними в списке наиболее пострадавших - промышленные корпорации, в том числе из сектора автомобилестроения и финансовые компании.

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