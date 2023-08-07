Крупный пожар в американском штате Нью-Мексико попал на видео

Экстренным службам пока не удается справиться со стихией

В американском штате Нью-Мексико - крупный пожар, полыхает на складе с пластиковыми изделиями.

Экстренным службам города Альбукерке пока не удается не только справиться с возгоранием, но и остановить его распространение. Работу крайне осложняет сильный ветер.

На кадрах, которые очевидцы публикуют в соцсетях, необъятный столб дыма. Он виден даже из соседних городов. Местных жителей просят ни при каких обстоятельствах не приближаться к району ЧП, оставаться дома и держать окна и двери закрытыми.

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