В Китае показали уникальные кадры из жизни диких азиатских слонов

Эти животные - на грани исчезновения

Зоо-новости из Поднебесной. Китайские специалисты поделились новыми кадрами из жизни диких азиатских слонов.

На видео больше дюжины гигантов заходят на фермерские поля провинции Юньнань, чтобы полакомиться кукурузой и рисом. После сытного обеда стадо устраивает сиесту.

Пока взрослые отдыхают, ушастые малыши резвятся в ближайшей реке. Юньнань - единственный регион в Китае, где обитают азиатские дикие слоны. Эти животные - на грани исчезновения и считаются более редкими, чем большие панды.

Каждое стадо имеет своё название и находится под защитой государства. Власти делают всё для того, чтобы гиганты ни в чем не нуждались. Местных жителей поощряют выращивать рис, кукурузу и бананы - любимые лакомства животных. А в случае повреждения посевов фермеры ничуть не расстраиваются, ведь они получают щедрую компенсацию.

Благодаря этим мерам число живущих в Китае диких азиатских слонов удалось увеличить с 200 до 360 особей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"