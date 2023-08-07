ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае показали уникальные кадры из жизни диких азиатских слонов

09:02
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Эти животные - на грани исчезновения

Зоо-новости из Поднебесной. Китайские специалисты поделились новыми кадрами из жизни диких азиатских слонов. 

На видео больше дюжины гигантов заходят на фермерские поля провинции Юньнань, чтобы полакомиться кукурузой и рисом. После сытного обеда стадо устраивает сиесту.

Пока взрослые отдыхают, ушастые малыши резвятся в ближайшей реке. Юньнань - единственный регион в Китае, где обитают азиатские дикие слоны. Эти животные - на грани исчезновения и считаются более редкими, чем большие панды.

Каждое стадо имеет своё название и находится под защитой государства. Власти делают всё для того, чтобы гиганты ни в чем не нуждались. Местных жителей поощряют выращивать рис, кукурузу и бананы - любимые лакомства животных. А в случае повреждения посевов фермеры ничуть не расстраиваются, ведь они получают щедрую компенсацию.

Благодаря этим мерам число живущих в Китае диких азиатских слонов удалось увеличить с 200 до 360 особей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Слоны
Слоны
Слоны
Слоны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.