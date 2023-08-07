Разгромлена рота противника

Подразделения российской группировки "Запад" продолжили наступление на Купянском направлении. Захвачены опорные пункты ВСУ в районе Ольшан, противник понес существенные потери. Как сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский,

По словам полковника, штурмовые группы 6-й общевойсковой армии продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны. Подразделения действовали при поддержке танков, артиллерии и армейской авиации. Они захватили семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов. Разгромлено около роты пехоты противника.

Все попытки контратак ВСУ были успешно отбиты. Противник потерял до взвода военнослужащих, два боевика захвачены в плен. Также уничтожен БТР британского производства, передает РИА Новости.

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