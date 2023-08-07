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ПВО сбила беспилотник над Калужской областью

08:31
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Калужской областью. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, разрушений нет.

ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Калужской областью
В Калужской области упали два беспилотника

БПЛА сбили в ночь на понедельник, в 2.30, в Ферзиковском районе, написал Шапша в Telegram. Уточняется, что последствий для людей и инфраструктуры в результате ЧП нет.

Жителей Калужской области в субботу, 5 августа, напугали звуки взрывов. Многие предположили, что вновь работает ПВО – за два дня до этого область атаковали сразу семь дронов. Однако выяснилось, что это плановые полеты авиации, самолеты проходили сверхзвуковой барьер.

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