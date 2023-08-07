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В Россию пришла экстремальная жара

08:47
  • понедельник
  • 07 августа 2023

Ультрафиолетовый индекс - очень высокий

Экстремальной назвали синоптики жару, которая пришла в российские регионы. В Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье в ближайшие дни водух раскалится до 40-43 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.  

В Москву пришла африканская жара
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По данным метеоролога, лишь немногим прохладнее на юге Центрального федерального округа. В Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Рязанской областях столбики термометров поднимутся до 36-37 градусов.

Синоптик также предупредил россиян об очень высоком ультрафиолетовом индексе в ближайшие дни. В середине дня не рекомендуется находится под солнечными лучами. Одежду лучше носить с длинным рукавом и не надо забывать про головные уборы, передает ТАСС.

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