В Россию пришла экстремальная жара

Ультрафиолетовый индекс - очень высокий

Экстремальной назвали синоптики жару, которая пришла в российские регионы. В Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье в ближайшие дни водух раскалится до 40-43 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, лишь немногим прохладнее на юге Центрального федерального округа. В Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Рязанской областях столбики термометров поднимутся до 36-37 градусов.

Синоптик также предупредил россиян об очень высоком ультрафиолетовом индексе в ближайшие дни. В середине дня не рекомендуется находится под солнечными лучами. Одежду лучше носить с длинным рукавом и не надо забывать про головные уборы, передает ТАСС.

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