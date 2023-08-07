Собянин: компании Москвы в 1,5 раза увеличили производство детских игрушек за январь – май

Московские компании уверенно занимают ниши иностранных фирм

Московские компании почти в 1,5 раза увеличили производство детских игр и игрушек за первые пять месяцев 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что производства товаров для детей растет второй год подряд.

Выпуском этой продукции занимается около 60 крупных и средних предприятий, в которых трудоустроены порядка 15 тысяч человек, а также многочисленные компании малого бизнеса.

"Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы. Московские компании-производители детских товаров уверенно занимают ниши иностранных фирм, ушедших с российского рынка. Десятки историй успеха, из которых складывается большая картина новой индустриализации Москвы", – написал Собянин на своем сайте.

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