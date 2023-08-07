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Собянин: более 100 тысяч жителей САО получат жилье по программе реновации

08:53
  • понедельник
  • 07 августа 2023

В каждом доме предусмотрены помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе

В Северном административном округе столицы жилье по программе реновации получат 109 тысяч жителей из 515 старых домов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В восьми районах Северного округа началось переселение по программе реновации. Комфортные квартиры в 33 новостройках получили жители 61 старого дома. Большая часть семей уже отпраздновала новоселье, остальные приступили к переезду. Строим и проектируем еще 57 домов в САО", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что в каждом доме предусмотрены помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.

Так, в районе Коптево находится восемь стартовых площадок. В настоящее время один дом заселяется, четыре находятся в стадии строительства, возведение еще одного начнется в ближайшее время, еще два проектируются. В Дмитровском районе в четыре новостройки переехали жители 11 старых домов, причем уже снесены три дома, освободившиеся площадки подготавливают к строительству.

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