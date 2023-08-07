В Приморье циклон принес аномальные дожди

Отдыхающим на пляжах советуют быть осторожными

Сильная жара сегодня сразу в десяти российских регионах. Экстремально высокие температуры в Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и на Ставрополье. Знойно и на юге Центрального федерального округа, где столбики термометров поднимутся до плюс 37 градусов. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве и области. Впрочем, уже со вторника температура пойдёт на спад, и к выходным вернется к климатической норме. А в Приморье с начала августа не прекращаются дожди: подтоплены сотни участков, более десяти населённых пунктов отрезаны от дорожного сообщения.

Грузовик пробирается сквозь потоки воды. В бурлящую реку превратилась улица в селе Пшеницыно. Местные жители помогают друг другу быстрее покинуть опасное место.

Но многие все же не решаются оставлять жилье. Хотя вода уже основательно подобралась к домам. Чугуевский район - один из тех, кто принял на себя удар стихии. Здесь затопило сразу несколько населенных пунктов. В дома вода зашла не везде, но у многих затопило огороды. Урожай уже не спасти.

Дожди быстро переполнили горную реку. Вода снесла своем пути временный мост. Это была единственная дорога, которая связывала село Березовка с большой землей.

Проливные дожди сразу в нескольких районах края. В Красноармейском округе спасатели организовали для жителей лодочную переправу. Помогают выбраться и машинам. В поселке Восток потоки воды разрушили дорогу.

Бурные реки вышли из берегов и затопили межпоселковые дороги. По последним данным, проезд затруднен сразу в семи районах Приморья. Водителям не советуют пробовать объезжать. Ведь даже не всем грузовикам удается.

В Приморье циклон принес дожди различной интенсивности. В крае отменили штормовое предупреждение, однако осадки продолжатся. В некоторых районах вода постепенно уходит. Дорожные службы приступают к работам, и восстанавливают проезды. Однако полноводные реки даже при небольшом дожде могут вновь разлиться, говорят специалисты

Отдыхающим на пляжах советуют быть осторожными. Ожидается накат волны на побережье, в некоторых районах подъем уровня моря. Поэтому рекомендуют убрать палаточные лагеря или вовсе покинуть опасные места.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"